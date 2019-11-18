“Tarımsız kalkınma düşünülemez”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Şerafettin Erbayram, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, BAİBÜ Doğa ve Ziraat Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İhsan Canan ve Ziraat Mühendisi Şükrü Türker ile birlikte Seben’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Fatih Atış ve Belediye Başkanı Fatih Kavak’la görüşen Şerafettin Erbayram, Kaymakam Atış ve Belediye Başkanı Kavak’la Seben’in kalkınması için hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra 5 yıl önce Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu’na kurulan örnek elma bahçesini gezen Şerafettin Erbayram, elma bahçesinin son durumu hakkında BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Macit Demirer ve Öğretim Görevlisi Faruk Çetin’den bilgiler aldı.

BAİBÜ Seben Meslek Yüksekokulu’nda elma bahçesi için düzenlenen toplantıda ise bahçenin mevcut sorunları ve verimliliğin artırılmasına yönelik yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantıda Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin Erbayram, Seben’in kalkınması için hayata geçirilecek projelere vakıf olarak destek vereceklerini söyledi.