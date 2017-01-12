Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Adeta tarlaya dönen Şehitler Caddesi sürücüleri, yayaları ve mahalle sakinlerini çileden çıkarttı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz her platformda, belediye hizmetlerinin çok iyi olduğunu ve komşu illerden bile daha fazla halka yatırım yaptıklarından bahsetse de bazı şehir içi yolların durumu içler acısı halini koruyor. Şehrin en işlek caddesi olan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nin ana güzergahı olan cadde savaş alanı gibi. Caddenin her yerinde çukurların oluşması nedeniyle Bolu’ya hiç yakışmayan bu görüntüler de ortaya çıkmış durumda. 1 kilometre uzunluğundaki caddenin özellikle D-100’e yakın kısmı resmen ekime hazır tarla konumunda.

Özellikle hastaneye hastalarını getiren araç sahipleri çukurlarla dolu cadde yüzünden zor duruma düşüyorlar. Diğer bir yandan da ambulansların mecburi olarak kullandıkları bu çukurlarla dolu yoldan dolayı hastalar zor anlar yaşıyor. Bolu Belediyesi’nin ir an önce Şehitler Caddesi üzerinde çalışma yapması vatandaş tarafından bekleniyor.