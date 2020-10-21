Tarlada 1.25 kuruşa düştü

Geçtiğimiz yıl fiyatıyla gündem olan patates, bu yıl 1. Lira 25 kuruşa kadar düştü. Fiyatların düşmesi ise üreticileri üzdü. Reşat Tanrıverdi, fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek, “Patates ekimine nisan ayının 20'sinden itibaren tarlada başlıyoruz. 21 Mayıs'a kadar tarlaları hazırlayıp, tohumumuzu ekmeye başlıyoruz. Gübremizi atıyoruz, bu arada en pahalı olan şey gübre. 9. Ayın 15'inde söküme başlıyoruz, 11.aya kadar söküm sürüyor. Havalar şartlarına bağlı söküm. Bu sene hava istediğimiz gibi gitmedi. İster istemez mahsulde gelişim konusunda sorun oluyor ama elimizden geldiği kadar üreticiye kaliteli ürün yetiştirmek için çalışıyoruz. Fiyatlar, 1000 lira ve bin 250 lira arasında değişiyor. İthal tohumluklarsa Bin 300 liraya kadar çıkıyor. İkinci ve üçüncü kalite tohumluklarsa daha düşük“ dedi.

Patates toptancısı Mehmet Yılmaz, fiyatların kendilerini memnun etmediğini ifade ederek, “Patates hasadındayız. Bu yıl pek iyi değil. Hasat randımanlı değil, ürün kalitesi pek iyi değil. Bu yüzden pek hoşumuza gitmiyor. Bu yıl patates çok ucuz, şuanda 1000 liradan 1250 liraya kadar patates var. Fiyatlar çok ucuz. İki yıldır aşırı bir zararda. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz“ şeklinde konuştu.