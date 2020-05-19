Tarlada 5 lira markette 15 lira

Haber: Ceylan Beykoz

Çiftçiler, çilekleri uygun fiyata sattıklarını belirterek fahiş fiyatın düşürülmesini istedi. Çiftçilerden Akif Haykır, tarlada 5 liradan sattıkları çileğin marketlerde 15 liradan satıldığını söyledi. Haykır, “Bizim tarlada kilosunu 5 liradan sattığımız çileği, komisyoncular ve aracıların üzerine kattığı fiyatla birlikte marketlerde 15 liraya kadar yükseldiğini biliyoruz. Bu yıl salgın hastalıktan dolayı yurt dışına satış yapamıyoruz. Dolayısıyla marketlerde pahalı satılmasından dolayı tüketicide 2 kilo alacağına 1 kilo alıyor. Üreticiler bu işten az kazanıyor” dedi.

Çilek satın alan komisyonculardan Zübeyir Tazefidan, köy çileğinin çok kaliteli olduğunu ifade ederek, normal fiyata kaliteli çilek aldıklarını ve aldığı çilekleri pazarlarda sattığını söyledi. Tarlada çilek toplayarak ailesine yardım ettiğini belirten Murat Haykır, “Boş vakitlerde tarlaya gelerek aileme yardım ediyorum. Çilekle uğraşmayı çok seviyorum. Tadı da güzel olduğu için çok seviyorum" diye konuştu.