Haber: Semih Baykal

İlimiz de son zamanlarda artan kadın şiddetine bir yenisi daha eklendi. Sarıcalar Mahallesinde bulunan boş bir tarlada vatandaşlar E.Y (16) adlı genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu. Vatandaşlar, durumu hemen polis ve 112 acil servis ekipleri haberdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın karnından bıçaklandığını fark etti. Ağır yaralı genç kız ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

“HER ŞEY BİR ANDA OLDU, ÇOK PİŞMANIM”

Polis Ekipleri genç kızı 17 yaşındaki erkek arkadaşı E.Ş.’nin bıçakladığını tespit etti. Ekipler, E.Ş.’yi kısa sürede Sağlık Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kaçmak üzereyken yakaladı. Gözaltına alınarak Emniyete götürülen E.Ş.'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşımla olayın olduğu tarlada buluştuk. Benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben de hayatında başka birisi olup olmadığını sordum. Tartışmaya başladık ve yanımda bulunan bıçağı çıkararak karnına sapladım. Her şey bir anda oldu, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.