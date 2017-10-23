Haber: Ceylan Beykoz

Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Fahri TETİK, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan ŞEN, TARSİM Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Hanifi CAN, Uzman Sigorta Ekspertizi Ali Osman TAN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Personeli, İlçe Müdürleri ve 100 e yakın Genç Çiftçi ile yoğun bir katılım sağlanmıştır. Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantının açılış konuşmasında KKÖ Şube Müdürü Hasan ŞEN şunları söyledi:”Genç Çiftçi Projesinde sigortalatmak mecburidir. Sizler bunu belki bir külfet olarak görebilirsiniz ancak bunun amacı sizleri korumak, projenizin devamlılığını sağlamaktır. Poliçe bedelinin yarısı, bakanlığımız tarafından sübvanse edildiği için sigortalatmanın çok akılcı bir davranış olacağı tartışılmazdır. Sigortalı çiftçilerin bilmesi gerekenler TARSİM’in en yetkili kişileri tarafından sizlere anlatılacak ve dile getirdiğiniz sorunlarınızın çözümleri yetkililer tarafından söylenecek.” İl Müdür Vekili Fahri TETİK’te yaptığı konuşmada; “Genç Çiftçilerin eğitimine önem veriyoruz. Bu eğitimde bunlardan bir tanesidir. Hayvancılık, ürünlerin değerlendirilmesi, bitkisel üretim konularında da eğitimler düzenleyerek sizleri eğitmek ve projelerinizde başarılı olmanızı sağlamak istiyoruz. Devletin hazinesinden hibe olarak sizlere aktarılan paraların üretime dönüşüp hem sizlere hemde ülke ekonomisine katkı sağlamak çok önemli bir milli görevimizdir. Eğitimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. TARSİM Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Hanifi CAN yaptığı konuşmada TARSİM’in 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile kurulmuş, Tarım Sigortaları Havuzu'nun kısa adı olduğunu, kar amacı olmadığını belirtti. Sigortalının zararlarının, devlet tarafından kabul ve ilan edilmiş olacağını genel şartlar ile tarife ve talimatlar çerçevesinde tazmin edileceğini söyledi. Yaptığı sunumda; tarım sigortalarının sistemi, mevzuatı, çalışma usulleri, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar, sahada yaşanan problemlerin çözümü, hayvan hayat sigortalarının yeni uygulamaları konularında geniş bilgi verdi. Tarsim Sisteminin üreticimizi desteklemek, ürünlerini teminat altına almak kısacası kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti. İlginin ve katılımın yoğun olduğu toplantıda Genç Çiftçi Projesinden faydalanan genç çiftçilerin, tarım sigortası yaptırma zorunluluğunun bulunduğu belirtildi. Katılımcıların sorularına verilen cevapların ardından toplantıya son verildi.