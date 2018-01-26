Haber: Ceylan Beykoz

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fahri Tetik yaptığı açıklamada; “ Resmi gazete yayınlanan bu karar kapsamında, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri, dolu paketi halinde verilecek. Bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski; meyve bahçeleri ve bağlarda kurulu sistemler ve bu sistemlerin altındaki ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri; yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar; kiraz ürününde yağmur riski; Meyve ağaçları ve asmalar ile fidanlarında, paket halinde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzlarının fidanlara verdiği zararlar; İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile sertifikalı tohumlarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış riskleri kaynaklı verim azalışları; Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski; Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski; Kayıt sistemlerine kayıtlı kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; Denizler ile iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınacak. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2018 yılında sigorta priminin %50'si oranında prim desteği; Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin %60'ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak. Bitkisel ürün sigortaları kapsamındaki standart müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği, belirtilen oranlara göre hesaplanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için meteorolojik verileri, TARSİM ile ücretsiz olarak paylaşacak” dedi.