HABER: KASIM ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı olarak girdikleri sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayınladı. Bu kılavuza göre 81 İlin nitelikli okullarının listesi yayınlandı. Bolu’da il genelinde 9 okul nitelikli okul olarak açıklandı. 2 Haziran’da iki aşamalı olarak yapılan merkezi sınava giren öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanmalarını beklerken bir yandan da sınavla öğrenci alacak nitelikli okul listelerini araştırıyorlar. MEB kılavuzuna göre işte Bolu’nun nitelikleri okulları;

Gerede Fen Lisesi

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bolu Merkez Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bolu TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bolu Fen Lisesi

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi