Taş devrini anımsattılar!

Haber: Ceylan Beykoz

2021 yılının Haziran ayında 7 lira 24 kuruş olan mazot fiyatı 2022 Haziran ayında ise %259 artışla 26 lira oldu. Her şeye zam üstüne zam gelmesinin ardından Bolu Saadet Partisi İl Teşkilat mensupları farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Teşkilat tarafından tasarlanan maket otobüs ile İzzet Baysal Caddesinde, Saadet Partisi üyeleri sloganlar eşliğinde yürüdü. Saadet Partisi Bolu Teşkilatı, otobüsün ön far kısımlarına Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’in gözlerini koyarak ‘Dikkat göz teması kurma ışık çarpar’ yazısıyla, protestosuna farklı bir boyut kazandırdı.

Bolu Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“PARAMIZIN PUL HALİNE GETİRİLMESİDİR”

“Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen fahiş zamlara dikkat çekmek üzere Saadet Partisi teşkilatı olarak bir yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız polemik ve suni gündemler üzerinden şekillenen ülke gündemini halkın gerçek sorunlarına ve yaşadığı sıkıntılara yönlendirmektir. Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi, geçen sene 6 Haziranda 7 lira 24 kuruş olan mazot fiyatı bugün %259 artışla 26 lira olmuştur. Malumunuz biz bu yürüyüşü geçtiğimiz hafta Çarşamba yapmayı planlamıştık. O zaman brandamızın üzerine mazotun 24,5 lira olduğunu yazmıştık. Aradan geçen 5 gün içerisinde brandamıza yama yaparak 26 lira yazmak durumunda kaldık. Evet brent petrolün fiyatının %60 oranında artması bu zamların bir gerekçesidir ama geriye kalan %200’lük farkı nasıl açıklayacaksınız! Asıl sebep kötü ekonomi yönetimi yüzünden paramızın pul haline getirilmesidir.”

“IŞIK SAÇAN BAKANIMIZ SAÇTIĞI IŞIKLA HEPİMİZİ ADETA YILDIRIM GİBİ ÇARPMIŞTIR”

“Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda bir asgari ücretle 390 litre mazot alınabilirken, bu gün asgari ücretin alım gücü %60 azalarak 163 litreye düşmüştür. Akaryakıt başta olmak üzere, gıdadan giyime, otomobilden konut fiyatlarına kadar her alanda vatandaşımızın yüzleşmek zorunda kaldığı yüksek ve devamlı artan fiyatlar insanımızı çocuğuyla markete gitmekten bile korkar hale getirmiştir. Buna mukabil ise iktidar önce yaşanan sorunları inkar etmiş, sonra da nankörlük yaptıkları gerekçesiyle milletimizi azarlamıştır. İktidarın Türkiye ekonomisine verdiği değer ekonominin başına getirdiği bakan kadardır. Gözlerinden ışık saçan bakanımız saçtığı ışıkla hepimizi adeta yıldırım gibi çarpmıştır.”

“SİZ HİÇ…..?

“İktidar kaynaklarından beslenen milletin yaşadığı sıkıntıları ‘Tok açın halinden anlamaz’ misali görmeyen, göremeyen zevata sesleniyorum: Siz hiç akşam evde çocuklarınıza ne pişireceğinizi düşündünüz mü? Siz bir babanın okula giden çocuğuna harçlık veremediği zaman çektiği azabı düşündünüz mü? Siz hiç imkanı ve güvencesi olmadığı için hastaneye tedavi olmak için gidemeyen bir insanın acısını tahayyül ettiniz mi? Sizin hiç elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen bir evden haberiniz oldu mu? Siz hiç asgari ücretle geçinmeye çalışan 2 çocuk sahibi bir babanın derdi ile dertlendiniz mi? Siz hiç markete giderken evladının canı bir şey ister de alamam diye evladını evde bırakan annenin derdi ile dertlendiniz mi?”

“VATANINI TERK ETMEK İSTEDİĞİ ÜLKE TÜRKİYE OLAMAZ”

“Saadet Partisi olarak hiçbir siyasinin ve siyasi partinin düşmanı değiliz. Ancak bu vatan hepimizin. Buğdaydan arpaya, mısırdan soyaya ve ayçiçek yağına kadar birçok tarımsal üründe bile dışarıya bağımlı hale gelmiş, Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip olan bir ülkede yaşıyoruz. Tüm bu yaşananlar yer altından yer üstüne kadar Allah’ın en güzel nimetlerle donattığı güzel vatanımıza reva değildir. Gençlerinin %70’inin, tüm nüfusunun ise %49’unun yurt dışına yerleşmek, kendi vatanını terk etmek istediği ülke Türkiye olamaz. Saadet Partisi olarak bu gidişatı tersine çevirmek, Türkiye’yi yaşanabilir bir ülke haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”

“GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GELECEKTİR”

“Türkiye’nin tüm imkânlarını başta tarım ve hayvancılığa, sonra üretime tahsis edeceğiz. Adaleti tesis edecek, ülkemizde huzuru sağlayacağız. Devletin malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak, işi ehline vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye genç ve dinamik nüfusu, jeopolitik konumu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile bu krizden de çıkacak ve yaşanabilir ve güçlü bir ülke haline gelecektir.

“CHP, AKP, MHP, İYİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPSAN NE OLUR?”

“İttifak ve suni gündem tartışmaları ile günleri geçen halkımıza son olarak şunu da ifade etmek istiyorum: Ülkenin kaynaklarını israf ettikten, gösteriş ve yolsuzluk ayyuka çıktıktan, milyonlarca insan açlık sınırının altında kaldıktan sonra CHP ile ittifak yapsan ne olur, AKP ile ittifak yapsan ne olur! Gençler dininden uzaklaştıktan sonra, kendi geleceklerinden ümidini kesip korku ile yarını düşündükten sonra MHP ile ittifak yapsan ne olur, İYİ Parti ile ittifak yapsan ne olur. Ahlaksız ifadeler kullandıktan sonra konuşan senin başkanın olsa ne olur, benim başkanım olsa ne olur. Adaleti ve hoşgörüyü sağladıktan sonra A partisi ile olsan ne olur, B partisi ile olsan ne olur. Üreten ve ürettiğini adil bir şekilde paylaşan güçlü ve itibarlı bir ülke olduktan sonra Ahmet ile beraber olsan ne olur Mehmet ile beraber olsan ne olur.”

“BURADAN TÜM BOLULULARA FERT FERT SESLENİYORUM”

“Buradan tüm Bolululara fert fert sesleniyorum: ülkemizin üzerindeki kara bulutların dağılıp adaletin, huzurun, insanca yaşamın temin edilmesi seninle olur! Seni bu kutlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Kimsenin yatağa aç girmediği, korku ile yarınlarını düşünmediği adil bir düzen ancak seninle olur diyor, yürüyüşümüze katılan herkese ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”