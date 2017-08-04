Haber: Semih BAYKAL

İlimizde FETÖ / PDY soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Gündeme FETÖ / PDY bağlantıları ile gelen ve eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen’in gözde bürokratı olduğu iddia edilen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş, ilimizden gidiyor. Edinilen bilgiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talimatı ile Taş, Bolu’daki görevinden alınarak başka bir şehirde görevlendirildi. Taş’ın görev yapacağı il ise Ankara olarak belirlendi.