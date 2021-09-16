Taş Ocağı’na Hayır!



Haber: Aysun Beykoz

Ülkemizin dört bir yanında tarihimizin gelmiş geçmiş en pervasız Doğa, Çevre ve Tarih katliamları devam ederken, buna bir yenisi de Bolu Kıbrıscık Yolu üzerindeki ormanlara göz diktiler. Yer altından çıkarılacak bir avuç maden için, taş ocağı için yerin üstündeki ormana, canlılara, çiçeklere, ekosisteme kıyımlar başladı. Üstelik bu alana 900 metre uzaklıkta, yakın zamana kadar kullanılmakta olan bir taş ocağı olmasına rağmen, yeni bir taş ocağı açmaya çalışıyorlar.

Ayman Yaylası Köylüleri, “Taş ocağına hayır” pankartı açarak, şunları söylediler; Taş ocağı yapılacak yere sadece 500 metre mesafedeki, 500 yıldır bu dağlarda hayvancılık yapan Ayman Yaylası’nın birkaç dönümlük merasına, köylülerin başını soktuğu iki odalı evine göz koyuyorlar. Daha yargı süreçleri tamamlanmadan asırlık çam ağaçlarını kesiyorlar. Buraya özgü bitkilere zarar verecekler, hayvanlara zarar verecekler. Bu dağları evi bilen ceylanların barınacak yeri kalmayacak. İşte Ayman Yaylası Halkı olarak bu kanunsuzluklara karşı direniyoruz! Kaz Dağları’nda Kanadalı maden şirketi tarafından yüz binlerce ağaç kesilirken bir şiir döküldü yüreklerden. Biz de diyoruz ki:

''Ağaçların ayakları yok kaçmaya…

Elleri yok dövüşmeye

Dilleri yok sövmeye…

O halde…

Dağlarımızı biz savunacağız biz…

Bu dağlarda durursa kalbim bir gün…

Düştüğüm yere gömün…

Yüreğim dağ çiçeklerindedir… ''

Evet bu dağları biz savunacağız, biz! Bu mücadele tüm Bolu Halkı’nın ve Bolu’nu tüm yaylalarının mücadelesidir. Bugün burada ağaç kesenler, sesimizi çıkarmazsak, engel olmazsak yarın dağlarda orman bırakmazlar. Biz 500 yıldır bu dağlarda hayvancılık yapan, bu ormanın gerçek sahipleriyiz. Bu dağlarda büyüdük, karnımızı bu dağlar sayesinde, bu dağlarda doyurduk. Analarımız, babalarımız bu dağlardaki mezarlığımızda yatıyor.

Onların gözü gibi koruduğu bu dağları, meralarımızı, ormanımızı onlardan nasıl teslim aldıysak, çocuklarımıza ve torunlarımıza da aynı şekilde bırakmak istiyoruz. Bir tek dalına zarar gelsin istemiyoruz. Biz dağdan bir tek odun dalı getirip yakmaya kıyamazken, ekmeğimizi beslediğimiz mandaların tezeğiyle pişirirken, elin oğlu şimdiden 150 ağacımızı kesti geçti bile. Ve 1500 ağaç kesmek istiyorlar, taş ocağı için Ağaçlarımız, ormanımız katledilmesin, taş ocağı istemiyoruz! Bu güzelim doğamız yok olmasın! Tüm doğa severleri mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz.