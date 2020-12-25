Tasarruf hizmete dönüşüyor

Haber: BMA

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesinde, Belediye Başkanı Tahsin Özcan’ın öncülüğünde belediyenin 2019-2020 yılı bütçesinden tasarruf edildi. Başkan Tahsin Özcan’ın girişimleri ile lüks ve zaruri olmayan giderlerin kısılması sonucu belediyenin hizmet filosuna yeni araçlar kazandırıldı.

TASARRUF, SIFIR KİLOMETRE MİNİBÜS GETİRDİ

Özcan belediye filosuna katılan yeni araçlar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemizin 2019-2020 yılları Bütçe Disiplini çerçevesinde bazı lüks ve zaruri olmayan harcamalardan kısarak tasarruf edilmiş, bu tasarruflar neticesinde Belediyemize 0 km 16+1 kapasiteli minibüs ve mini ekskavatör kazandırılmıştır” dedi.

“TAŞKESTİ HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Açıklamasında ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da cadde ve sokak süpürme aracının belediyeye hibe edildiğini belirten Özcan, “Daha temiz bir Taşkesti için sokak süpürme aracına hibe desteği veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü, Arzu Aydın, İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve emeği geçenlere Taşkesti halkı adına teşekkür ederim. Hizmet araçlarımızın bölgemiz adına hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.