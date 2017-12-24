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24 Aralık 2017 Pazar
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    • "Taşeron İşçi Kardeşlerimize hayırlı olsun"

    24 Aralık Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kararın resmileşmesi sonrası AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay bir açıklama yaptı.

    24 Aralık 2017 Pazar 12:57
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    Haber: BMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık 2017 tarihinde müjdesini verdiği ve 24 Aralık itibariyle Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle taşeron işçilerinin, sürekli işçi olarak geçişlerinin tamamlandığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, çalışma hayatına hayırlar getirmesini diledi. Doğanay yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin şu sözlere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil ettiğimiz diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışan kardeşlerimizin istihdamına ilişkin konular 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenmiştir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Bu kapsamda; Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir. Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır. Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir. 657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır."

    İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Aralık’ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesinin de sağlandığını belirtti. Belediye ve İl Özel İdarede yapılacak düzenlemeler hakkında da bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir. Bu kapsamda; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 24, Aralık, Pazar, Günü, Resmi

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