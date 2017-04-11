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11 Nisan 2017 Salı
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    • Taşgetiren, “İslam geleceği inşa projesidir”

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Söyleşileri kapsamında düzenlenen programda gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, “Türkiye’nin Geleceğini İnşa Meselesi” konulu bir konferans verdi.

    11 Nisan 2017 Salı 14:43
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    Taşgetiren, “İslam geleceği inşa projesidir”

    Haber: BMA

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nün Mefkûre Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlediği “Türkiye’nin Geleceğini İnşa Meselesi” konulu konferansta konuşan Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren, Türkiye’nin, İslam dünyasının ve insanlığın geleceğini hazırlama sürecinde olduğunu vurguladı. Konferansa, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, KYK Bolu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, dekanlar, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

    Konferansta geleceğin inşasına dikkat çeken Ahmet Taşgetiren, “İslam geleceği inşa projesidir, yani doğduğu andan itibaren her insana ve bütün insanlığa ulaşma hedefindedir. Her insanın yüreğini ve o insanların oluşturduğu toplum yapılarını, kültürü ve medeniyeti inşa etme hedefindedir. Bu, bütün zamanları kapsayan bir hedeftir” dedi.

    2023, 2053 ve 2071 yıldönümlerinin tarihteki önemlerini hatırlatan Taşgetiren, “Bizler bu medeniyetin devam eden unsurlarıyız ve tarihten kopuk bir gelecek inşa edemeyiz. Türklerin İslamı kabul edişinden Selçukluların Anadolu’ya girişine, Yusuf Has Hacip döneminden Osmanlı’ya kadar gelen bir yürüyüş bu. Genelde söylenen Türklerin yürüyüşünün batıya doğru olduğudur. Çünkü bizim kitabımız doğuda, batıda Allah’ındır diyor. Dolayısıyla bütün insanlığa ulaşma hedefimiz vardır” diye konuştu.

    Osmanlı’nın güçlü bir medeniyet kurduğu dönemlerde kendi değerlerimizden kuşku duymadığımızı örnekler vererek anlatan Taşgetiren, “Biz, yeniden aşk ve şevk yüklendik. Yeniden ‘biz’ olabiliriz. Bir kere büyük bir medeniyet kurmuşsak İstanbul’da, Endülüs’te, Bağdat’ta, Kahire’de gene kurabiliriz. Onun anahtarı bizde, o insanlık değerlerinin anahtarı bizde. Ama şu anda ne kadar o insanlık değerleriyle hemhaliz? Bunu düşünmeliyiz. Bunu üniversitelerde konuşuyorum çünkü biz buralarda bir gelecek inşa ediyoruz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Kültür

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