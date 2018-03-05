Gerçekleştirilen restorasyonun ardından yepyeni bir görünüme kavuşan Aşağı Taşhan, Taşhan Cafe & Restaurant adıyla vatandaşların gözdesi haline geldi. Her hafta Salı ve Pazar günleri canlı müziğin olduğu Taşhan Cafe’de tarihi dokuya uygun sunulan hizmetlerin yanı sıra misafirleri çalışanlar eski Osmanlı kültürü kıyafetiyle karşılıyor. Zengin menü seçenekleri ile misafirlerin damak tadına hitap eden Taşhan Cafe, misafirlerine sıcak ve samimi bir ortamda sohbet imkanı sunuyor.