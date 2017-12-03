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03 Aralık 2017 Pazar
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    • Taşhan ters düz

    Bolu’nun en eski tarihi yapısı ve merkezin tarihi dokularından olan Taşhan için yapılan projede her şey ters düz oldu.

    03 Aralık 2017 Pazar 13:20
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    Taşhan ters düz

    Özel Haber: Semih BAYKAL

    İlimizin merkezinde bulunan ve 267 yıllık geçmişi ile yaşayan tarihi gözler önüne getiren Taşhan’da ilginç bir detay ortaya çıktı. Bolu Belediyesi tarafından Taşhan için yeni yapılan projede, ortaya çıkan detay gerçekleşirse her şey tersine dönecek!

    Diyarbakırlı bir iş adamına verilen Aşağı Taşhan kısmı, tarihi dokunun orijinalinin tam tersi olarak, kafeterya oldu. İlk yapıldığı yıllardan yakın tarihe kadar Taşhan’ın kafeterya olan kısmı aslında konaklama için kullanılırken, yeni proje ile ticaret ve sosyal tesis haline getirildi.

    İddiaya göre, tekrar aynı iş adamına verilmesi planlanan yukarı Taşhan bölümü orijinalinde ticari merkez ve dinlenme tesisi olarak kullanılıyordu. Bolu Belediyesi tarafından çizilen yeni proje ile burası da tam tersine dönerek konaklama yeri haline getirilmek istendiği gelen bilgiler arasında.

    İLK PROJEYE RET

    Diğer bir iddiaya göre, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, projeyi tanıtma ve hiçbir tarihi dokuya zarar verilmediğini göstermek amacı ile geçtiğimiz günlerde Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gelen yetkililere Taşhan’ı gezdirdi. Taşhan’da yetkililere otel yapılması planlanan noktada açıklama yapan Yılmaz, otel odalarının yapılması planlanan noktaları göstererek düşüncesini ve yapacakları değişikliği anlattı. Yetkililerin ise, odaların küçük olması ve pencere yapımının teknik ekibi zorlayacağı gerekçesi ile projeyi onaylamadığı öğrenildi. Anıtlar Yüksek Kurulunun “olmaz” demesine rağmen, Bolu Belediyesinin otel konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Başkan Yılmaz’ın dediği olması halinde, eskiden han olarak kullanılan ve halen kafeterya olarak hizmet veren yer dinlenme amaçlı, dinlenme amaçlı kullanılan kuzey bölüm ise otel olarak inşa edilecek. Böylelikle de Tarihi Taşhan “ters, düz” kullanıma açılacak.


    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Eski, Tarihi, Yapısı, Merkezin

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