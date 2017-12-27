Haber: Gönül OLUTÜRK

Yıllardır atıl durumda kalan Aşağı Taşhan geçtiğimiz yaz aylarında baştan aşağı restore edilerek Taşhan Cafe ve Restaurant adıyla hizmete başlamıştı. Sıcak ve samimi ortamıyla kısa sürede Bolu halkının gözdesi haline gelen mekan, düzenleyeceği yılbaşı eğlencesi ile 2018’e “Merhaba” demeye hazırlanıyor. “Eğlencenin kalbinde eğlenceye doyacaksınız” sloganıyla düzenlenecek olan yılbaşı eğlencesinde Taşhan Cafe ve Restaurant, hazırladığı iki farklı yemek menüsü ile Bolululara farklı lezzetler tattıracak. Misafirlerin ayrıca yapılacak hediye çekilişleri ve canlı müzik ile eğlenceye doyacağı belirtiliyor.

