Haber: BMA

Restore edilerek açıldığı günden itibaren ilimizin en uğrak yerlerinden biri olan tarihi Taşhan’da hizmet veren TaşhanCafe&Restaurant, ziyaretçileri için büyük bir yenilik daha getirdi. Boluluların yanısıra il dışından da gelen çok sayıda misafirin ziyaret ettiği TaşhanCafe, açık büfe kahvaltı hizmetini başlattı. Şehir merkezinde ilk açık büfe kahvaltı hizmeti verecek olan TaşhanCafe, haftanın 7 günü misafirlerine 55 çeşit ürünüyle açık büfe kahvaltı sunacak. Açık büfe kahvaltının hafta içi saat 14.00’de kadar, hafta sonu ise saat 15.00’e kadar açık kalacağı belirtildi.