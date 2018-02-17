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17 Şubat 2018 Cumartesi
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    • Taşımalı sistemle Bolu halkı rahata kavuştu

    Kısa bir süre önce başlayan ve A.İ.B.Ü İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yıla kadar sıra oluşan hastaları taşımalı sistemle azaltılması planlanan projede Gerede Yeniçağa Göynük, Dörtdivan Ve Mudurnu’nun ardından Seben ilçesi de taşımalı sisteme dahil oldu.

    16 Şubat 2018 Cuma 13:12
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    Taşımalı sistemle Bolu halkı rahata kavuştu
     

    Haber: Semih Baykal

    Şimdiye kadar toplamda 204 hasta, taşımalı sistemle tedavi olurken ortalama bir aylık sürede 2053 seans hizmet verildiğini söyleyen Bolu İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr Muhammed Emin DEMİRKOL, geciken tedavi insana ıstıraptan başka bir şey katmadığı, tedavinin sağlık hizmeti kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu esnada sunulmasıyla ancak beklenen faydanın sağlanabileceği yönündeki açıklamasının ardından hız verilen bekleme sıralarının bitirilmesi çalışmalarında A.İ.B.Ü İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ yaptığı açıklamada “Hastanemiz ayaktan fizik tedavi hizmetlerinin sadece mesai saatleri ile sınırlandırılmayan şekilde mesai saatlerinin  dışında da taşımalı sistemle ilçelerden gelen hastalarımızın tedavilerini ivedilikle yapmaktayız. Göreve geldiğimiz günden beri gayret ve çabalarımız ile hem hastane modernizasyonu için çalışıyoruz,  hem de biriken tedavi sıralarının azaltılması için projeler çerçevesinde yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte taşımalı sisteme yeni katılan Seben ilçesi hastalarının ulaşım desteğinden dolayı Seben Belediye Başkanı Sayın Süleyman ÖZBAĞ’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.  “dedi.

    Anahtar Kelimeler: Kısa, Süre, Başlayan, A.İ.B.Ü, İzzet

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