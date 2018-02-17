Haber: Semih Baykal

Şimdiye kadar toplamda 204 hasta, taşımalı sistemle tedavi olurken ortalama bir aylık sürede 2053 seans hizmet verildiğini söyleyen Bolu İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr Muhammed Emin DEMİRKOL, geciken tedavi insana ıstıraptan başka bir şey katmadığı, tedavinin sağlık hizmeti kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu esnada sunulmasıyla ancak beklenen faydanın sağlanabileceği yönündeki açıklamasının ardından hız verilen bekleme sıralarının bitirilmesi çalışmalarında A.İ.B.Ü İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ yaptığı açıklamada “Hastanemiz ayaktan fizik tedavi hizmetlerinin sadece mesai saatleri ile sınırlandırılmayan şekilde mesai saatlerinin dışında da taşımalı sistemle ilçelerden gelen hastalarımızın tedavilerini ivedilikle yapmaktayız. Göreve geldiğimiz günden beri gayret ve çabalarımız ile hem hastane modernizasyonu için çalışıyoruz, hem de biriken tedavi sıralarının azaltılması için projeler çerçevesinde yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte taşımalı sisteme yeni katılan Seben ilçesi hastalarının ulaşım desteğinden dolayı Seben Belediye Başkanı Sayın Süleyman ÖZBAĞ’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. “dedi.