Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Covid-19 salgını ile geçen şu zorlu günlerde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. İhtiyaç sahibi 70 aileye, hazırlanan gıda paketleri belediye personeli tarafından ulaştırıldı.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK”

Açıklamalarda bulunan Başkan Kavak, "Dünya ve ülkemiz büyük bir sınavdan geçiyor. Seben Belediyesi olarak biz de taşın altına elimizi koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın ‘evde kalın’ çağrısından bu yana, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları oluşturduğumuz vefa sosyal destek ekibimiz tarafından alınıyor. Market, manav, eczane alışverişleri, maaş çekimi gibi hizmetler veriyoruz. Tabi ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. 70 aileyi tespit ederek bu süreci daha kolay atlatabilmek adına gıda paketi dağıttık. Allah kabul etsin. Bu zorlu süreçte özveri ile çalışan belediye personeline, evde kal çağrısına uyarak bizlere yardımcı olan ilçe halkıma da teşekkür ediyorum" dedi.