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17 Şubat 2017 Cuma
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    • TAŞKESTİ BELDESİNİ ZİYARET ETTİ.

    Mudurnu kaymakamı Efecan ŞAHİN Taşkesti Beldesini ziyaret etti.

    17 Şubat 2017 Cuma 18:39
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    TAŞKESTİ BELDESİNİ ZİYARET ETTİ.

     Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim ÇEVİK, Taşkesti Merkez Mahalle Muhtarı Mustafa ARIKAN, Karaçomak Mahalle Muhtarı Salih AKDUMAN, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlarımız karşıladı.

    İlk olarak beldede bulanan Ana Ocağı'nı ziyaret eden Kaymakam Efecan ŞAHİN burada vatandaş ve muhtarlarla buluştu. Beldenin şikayet ve isteklerini dinleyen Kaymakam gerekli çalışmaların en kısa zamanda yapılacağını söyledi. Daha sonra Taşkesti Beldesinde her Cuma günü yapılan Esnaf Duasına katıldı.

    Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu - Taşkesti Ortaokulunu da ziyaret eden Kaymakam okulda sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti. Okulda görevli öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakamımız daha sonra öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

    Kaymakam Taşkesti Beldesinde Kıbrıs Gazimiz Muzaffer ARSLAN’ı ziyaret etti. Gazimizle bir süre sohbet eden Kaymakam Taşkesti Beldesi ziyaretini tamamladı.

    Şahin Taşkesti Beldesi ziyareti sırasında; Taşkesti Belediye Başkanı Saim ÇEVİK, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat DEMİR, Mudurnu Müftüsü Mehmet YORULMAZ, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut KARTALOĞLU, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan GÜL, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa SOYGÜR eşlik etti.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Kaymakamı, Efecan, ŞAHİN, Taşkesti

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