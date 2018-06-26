Haber: BMA

Taşkesti Belediyesi’nin araç filosunun ve hizmet kapasitesinin genişlemesi ile artık yetersiz hale gelen itfaiye garajı için başlattığı çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 400 metrekare alana sahip yeni kapalı itfaiye garajı ve depolarının bulunduğu bina inşaatı tamamlandı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, “Belediye hizmetlerine dahil ettiğimiz araçlar ile çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. İtfaiye Müdürlüğü filosuna bu kapsamda kattığımız araçlarımız için alan sorunu yaşamaya başlamıştık. Yeni yapılan garaj ve depo alanları ile bu sorunu aşacağız. 400 metrekare alana yapılan binamız tamamlandı. Taşkesti Belediyesi itfaiye hizmet binamız hizmete açılmıştır.Tüm halkımıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.