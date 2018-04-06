Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu-Akyazı karayolunda, Refik Gülmez'in (55) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlatmış,ekipler, Gülmez'in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden Gülmez'in eşi Meliha Gülmez, yanında çalışan Niyazi Derleme ile Refik Demirtürk, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Mudurnu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheliler Ö.B, A.G. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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