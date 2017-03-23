Haber: BMA
Taşkesti’nin gelişmesi ve vatandaşların aldığı hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışmalarına devam eden Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, belediye bünyesinde kullanılacak 4 yeni aracın hizmet filosuna katıldığını duyurdu. Çevik yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın ve beldemizin her ihtiyacına yetişmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere filomuza 4 yeni araç dahil ettik. ‘Güçlü, Büyük Türkiye, Gelişen Taşkesti’ sloganıyla hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz ve beldemizin gelişmesi için çaba sarfedeceğiz” ifadelerini kullandı.
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