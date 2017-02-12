Haber: BMA

Taşkesti’nin gelişmesi ve vatandaşların aldığı hizmetlerin kalitesini artırmak için gece gündüz çaba sarfettiklerini belirten Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik yaptığı açıklamada, “Hizmet aşkıyla devam ettiğimiz bu yolda beldemiz altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 8000 litre kapasiteli vidanjör aracımızı araç filomuza dahil etmiş bulunuyoruz. Beldemize bu güzel hizmet aracını bize kazandıran hükümetimize, bakan ve bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, belde başkanımıza ve bu yolda emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.