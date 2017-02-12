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12 Şubat 2017 Pazar
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    • TAŞKESTİ HİZMET FİLOSUNA YENİ ARAÇ

    Taşkesti’de belediye hizmetlerini her geçen gün artırmak için durmadan çalışan ve girişimlerine devam eden Saim Çevik altyapı hizmetlerinde kullanılacak yeni bir aracı hizmete kazandırdı.

    12 Şubat 2017 Pazar 11:58
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    TAŞKESTİ HİZMET FİLOSUNA YENİ ARAÇ

    Haber: BMA

    Taşkesti’nin gelişmesi ve vatandaşların aldığı hizmetlerin kalitesini artırmak için gece gündüz çaba sarfettiklerini belirten Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik yaptığı açıklamada, “Hizmet aşkıyla devam ettiğimiz bu yolda beldemiz altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 8000 litre kapasiteli vidanjör aracımızı araç filomuza dahil etmiş bulunuyoruz. Beldemize bu güzel hizmet aracını bize kazandıran hükümetimize, bakan ve bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, belde başkanımıza ve bu yolda emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Taşkesti’de, Belediye, Hizmetlerini, Her, Geçen

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