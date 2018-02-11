HABER:Ceylan Beykoz

Durdurdukları ticari araçların diş derinliklerini kontrol eden jandarma ekipleri, kendilerine kar olmadığı halde neden bu kontrollerin yapıldığını soran sürücülere de açıklamada bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı. Kış lastiğinin sadece karlı havalarda tedbir amaçlı olmadığını belirten jandarma ekipleri, bu lastiklerin gizli buzlanma ve gece etkili olan çiğ nedeniyle kayganlaşan yollarda kaza riskini en aza indirdiğini kaydetti.

Yapılan kontrollerde denetlenen 95 ticari araçtan 6' sının sürücüsüne kış lastiği takmadığı ve evraklarında eksiklik olduğu gerekçesi ile toplam 2 bin 540 liralı trafik cezası kesildi.