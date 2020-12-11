Taşkesti’de 108 konutluk yeni proje

Haber: BMA

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan’ın göreve geldiği günden beri en büyük hayallerinden biri nihayet gerçekleşiyor. Başkan Tahsin Özcan, göreve geldikten sonra beldede görüntü kirliliği oluşturan işçi lojmanları olarak bilinen yerle alakalı girişimlerde bulunmaya başladı. Başkan Özcan’ın yürüttüğü çalışmalar neticesinde söz konusu alana TOKİ konutları yapılması için ihale açıldı. 108 daire, 4 dükkanı kapsayan ihaleyi 21 milyon 917 bin TL’lik teklifle Asis Güner Yapı aldı.

“BELDE HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Projeye dair açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, “Belediyemiz hizmet binası yanında bulunan ve belde içinde görüntü kirliliği yaratan, ekonomik ömürleri tamamen biten ve işçi lojmanları olarak bilinen yere TOKİ tarafından 3. Etap 108 daire 4 adet dükkanın ihalesi 18 Kasım’da yapılmıştır. Hayırlı olsun. Yeni proje ile ilgili vaziyet planları, kat tipleri ve dükkanlar bölgenin geleceği açıcından çok önem arz etmektedir. Bu projede emeği geçen Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın’a, İl Başkanımız Nurettin Doğanay’a ve tüm ilgililere belde halkı adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.