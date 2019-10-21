Taşkesti’de ev yangını

Mudurnu ilçemize bağlı Taşkesti Beldesi merkez köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan ev tüm çabalara rağmen kül olmaktan kurtarılamadı.

Taşkesti’de ev yangını

Haber: Birol Ertunç

Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu köyünde yaşayan Mehmet Demir'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Taşketi ve Mudurnu Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangın mahalline ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yanan evini gözyaşlarıyla seyreden Mehmet Demir ise, “şimdi bu kış günü ne yapacağız. Açıkta kaldık” diyerek gözyaşı döktü.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hastalar yangından kaçırıldı
Hastalar yangından kaçırıldı
  1. Bolu

banner133