Taşkesti’de ev yangını

Haber: Birol Ertunç

Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu köyünde yaşayan Mehmet Demir'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Taşketi ve Mudurnu Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangın mahalline ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yanan evini gözyaşlarıyla seyreden Mehmet Demir ise, “şimdi bu kış günü ne yapacağız. Açıkta kaldık” diyerek gözyaşı döktü.