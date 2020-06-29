Taşkesti’de uyarı ve yönlendirme tabelaları konuldu

Haber: BMA

İlimiz Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Belediye Başkanı Tahsin Özcan’ın talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri beldenin muhtelif alanlarına yönlendirme ve uyarı tabelaları yerleştirdi. Ekipler tarafından beldede yürütülen çalışmalar kapsamında yol ve yaya güvenliği için kasisler de yapıldı. Belediye görevlileri sürücülerin dikkat edebilmesi için kasisleri de boyadı. Başkan Özcan yaptığı açıklamada çalışmaların gerek belirlenen program dahilinde gerekse vatandaşlardan gelen öneri ve talepler doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 14:13