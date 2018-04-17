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    • Taşkesti’de yenilenme ve temizlik çalışmaları başladı

    Taşkesti’dekış şartlarından dolayı yıpranan D-140 karayolu üzerindeki orta refüjde ve caddelerde havaların ısınmasıyla birlikte yenileme ve temizlik çalışmaları başladı.

    17 Nisan 2018 Salı 10:32
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    Taşkesti’de yenilenme ve temizlik çalışmaları başladı

    Haber: BMA

    Taşkesti Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla birlikte yenilenme çalışmaları başladı. Kış aylarında yağan yağmur ve karın etkisiyle yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması yapılırken, beldenin tüm yolları, her mahallesi, caddeler, sokaklar, okul bahçeleri ve kurumların önleri itfaiye ekiplerince yıkama çalışmalarıyla temizlendi.

    Çalışmaları titizlikle olay yerinde bizzat inceleyen ve konu ile ilgili açıklama yapan Taşkesti Belediye Başkan Vekili Efrayim Özdemir;  “ Bu sene her ne kadar az kar yağışı ve yağmur olsa da özellikle D-140 karayolu üzerindeki orta refüjdeki yeşil alanlarda fazlasıyla yıpranma oldu. Bizde ilk olarak bu alanda peyzaj çalışmalarına başladık. Buradaki çalışmalarımızdan sonra beldemizdeki yıpranmış tüm yeşil alanlarda aynı çalışmalarımız devam edecektir. Aynı şekilde kış aylarında yapmış olduğumuz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonrasında kirlenen yollarımızı, cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Temizlik en önem verdiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi. Havalarında müsaade ettiği sürece çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek ve yollarımız sokaklarımız tek tek temizlenecek” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Taşkesti’dekış, şartlarından, Dolayı, Yıpranan, D-140

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