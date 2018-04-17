Haber: BMA

Taşkesti Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla birlikte yenilenme çalışmaları başladı. Kış aylarında yağan yağmur ve karın etkisiyle yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması yapılırken, beldenin tüm yolları, her mahallesi, caddeler, sokaklar, okul bahçeleri ve kurumların önleri itfaiye ekiplerince yıkama çalışmalarıyla temizlendi.

Çalışmaları titizlikle olay yerinde bizzat inceleyen ve konu ile ilgili açıklama yapan Taşkesti Belediye Başkan Vekili Efrayim Özdemir; “ Bu sene her ne kadar az kar yağışı ve yağmur olsa da özellikle D-140 karayolu üzerindeki orta refüjdeki yeşil alanlarda fazlasıyla yıpranma oldu. Bizde ilk olarak bu alanda peyzaj çalışmalarına başladık. Buradaki çalışmalarımızdan sonra beldemizdeki yıpranmış tüm yeşil alanlarda aynı çalışmalarımız devam edecektir. Aynı şekilde kış aylarında yapmış olduğumuz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonrasında kirlenen yollarımızı, cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Temizlik en önem verdiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi. Havalarında müsaade ettiği sürece çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek ve yollarımız sokaklarımız tek tek temizlenecek” dedi.