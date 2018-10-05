Haber: BMA

Taşkesti Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz gün İstanbul’a bir gezi düzenledi. Düzenlenen geziye çok sayıda Taşkestili vatandaşın yanı sıra Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir de katıldı. İstanbul’un tarihi güzelliklerini görme imkanı bulan belde sakinleri daha sonra Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi ile boğaz turuna çıktı. Düzenlenen etkinlikten oldukça memnun kalan Taşkestililer, Belediye Başkanı Özdemir’e teşekkür ettiler. Etkinlik ile alakalı bilgi veren Başkan Özdemir, “Belde sakinlerimiz için belediye olarak sportif ve kültürel başta olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliğimizde olduğu gibi vatandaşlarımızla birlikte yeni etkinlikler düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımız için çalışmaya devam edecek, onlarla her zaman yanyana olacağız” dedi.