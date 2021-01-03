Taşman’lar hemşerilerini unutmadı



Haber:Volkan Yılmaz

Haldun Taşman ve ağabeyi Feridun Taşman pandemi surecinin başından beri Bolululara veCovid sürecinde mağdur olan ailelere desteklerini sürdürdüler. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bolulu iş insanları Haldun Taşman ve Ağabeyi Feridun Taşman, pandemi dolayısıyla ekonomik olarak zor durumda olan Bolulu hemşerilerini unutmadı. Zor durumda kalan aileler için toplamda 20 bin dolar yaklaşık (150) bin lira gönderen Taşman’larpandeminin başladığı tarihten bu zamana kadar 230 aileye toplamda 20 bin dolar maddi destekte bulundu.

Amerika’nın Arizona Eyaleti’nde yaşayan Bolulu iş insanları pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yüzlerce aileye nakit para desteği verdi. Haldun ve Feridun Taşman’a teşekkür eden aileler Bolu Bağışçılar Vakfı ve Taşman kardeşlere iletilmek üzere Vakıf Sekreteri Öznur Akkaya’ya şükran mesajı bıraktılar.