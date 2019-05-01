Tatbikat gerçeği aratmadı

Haber: Esra Öztürk

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Personel, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı, Destek Hizmetleri Başkanı Salih Ayan, Bolu Gençlik Merkezi Osman Çetil ve daire müdürlerinin katıldığı programda yaklaşık 150 öğrenci ve öğretmen şenlik havasında bilgilenip öğrendiler.

Bolu Gençlik Merkezi’nde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tatbikat öncesinde tatbikat ve ilkyardım konularında öğrencilere eğitim verdikten sonra; Bolu İtfaiyesi ile birlikte deprem sonrası binadan yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı yaptılar. Tatbikatta profesyonel makyaj ile hazırlanan yaralılar, gerçeğe yakınlığı ile izleyenleri şaşırttı.

Başarı ile sonuçlanan tatbikatın ardından Bolu İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan standlarda; akılcı ilaç kullanımı, bağımlılıkla mücadele, ağız ve diş sağlığı, UMKE, kanser ve sağlık yaşam konularında bilgiler verilerek çeşitli materyaller dağıtıldı. Kızılay Bolu Şubesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunulurken toplu fotoğraf çekimi ile organizasyon noktalandı.