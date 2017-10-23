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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Tatbikat gerçeğini aratmadı

    Bolu dahil 4ilin sağlık müdürlüğü ulusal medikal kurtarma ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekiplerin aldıkları eğitim sonrası yaptıkları tatbikatta temsili yaralılar kendilerini rollerine kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 10:04
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    Tatbikat gerçeğini aratmadı
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    Haber; Ceylan Beykoz
    Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikat Gümüşova İlçesi Sapak mevkiinde yapıldı. Tatbikatta, UMKE ekipleri patlamayla birlikte harekete geçerek yaralılara müdahale ettiler. Yaralıların makyajları ve yaralandıktan sonra gösterdikleri reaksiyon ile gerçeğini aratmayan tatbikatta zaman zaman da bazı yaralılar rolüne kendini fazlasıyla kaptırması tatbikatı gerçeğe çevirdi. Patlamada yaralananlara müdahale eden UMKE ekipleri daha sonra ise toprak altından yaralı kurtarma, yüksekten çukura düşmelerde yaralı kurtarma vakalarına müdahale ettiler. Tatbikat sonunda ise UMKE Ekipleri binanın üst katında mahsur kalanları kurtararak tatbikatı tamamladılar.
    Tatbikat öncesinde ise çevre illerden Düzce'ye gelen ekiplere deprem anında göçük altındaki yaralıya müdahale ve trafik kazalarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara müdahale, terör saldırılarında yaralılara müdahale eğitimleri verildi. Eğitimler sonunda ise yapılan tatbikatla eğitim sona erdi.
    Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Murat Yıldız, Doğal afetler bakımından yüksek riskli bölge olan Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki UMKE ekiplerinin 3 günlük kamp eğitimi aldıklarını söyledi. Ekiplerin bu süreçte önce temel eğitimlerini aldıklarını daha sonra da tatbikatla eğitimlerini tamamladığını söyleyen Murat Yıldız, "Arkadaşlarımız, bilgi ve becerilerini pekiştirmek, bizler için de değerlendirebilmek için habersiz, ansızın böyle tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu an Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce ekiplerinin ortak katılımıyla çalışma yapıyoruz. Eğitim ve tatbikata 72 UMKE personeli katıldı. Burada, hekim, uzman hekim, sağlıkçı ve diğer teknik arkadaşlarımız bulunuyor. 9 tane enkaz alanımız var, acil, afet ve deprem durumlarında gerçek bir yaralıya müdahale ettik. Burada bire bir, deprem ve trafik kazalarına müdahaleler yapıldı. Güç ve performans çalışmalarıyla 11 ekibimiz tatbikatı tamamladı" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Dahil, 4ilin, Sağlık, Müdürlüğü

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