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22 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Tatil bahane, Abant şahane

    Metropol kentleri Ankara ve İstanbul arasındaki konumu ve Bolu kent merkezinde 35 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla Abant, yarıyıl tatilinde de günü birlik ve konaklamak isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

    22 Ocak 2018 Pazartesi 13:06
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    Tatil bahane, Abant şahane
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    HABER:Esra Öztürk

    Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tabiat parkında bulunan iki otel hafta sonu yüzde 100 doluluk oranıyla, hafta içi ise yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Ziyaretçi sayısının fazlalığı nedeniyle zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olduğu Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, Örencik Yaylası'nda köylüler tarafından oluşturulan alanda şambriyellerle ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğleniyor.

    Bazı tatilciler de ata ve faytona binerek, ormanlar ve beyaz örtünün oluşturduğu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Abant'a gelen Ertan ve Semra Özdemir çifti, yaptığı açıklamada, "Kızımızı değişiklik olsun diye Abant'a getirdik. Kartopu oynadık, ata bindik. Kızaklara bindik ve doyasıya eğlendik. Çok güzel ve keyifli bir tatil geçiriyoruz. Abant'ta hava çok güzel. Dört mevsim bir arada yaşanıyor." diye konuştu.

    Öte yandan doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 

    Anahtar Kelimeler: Metropol, Kentleri, Ankara, İstanbul, Arasındaki

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