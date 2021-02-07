Tatil için Narven’i tercih ettiler

Haber: BMA

Termal turizmin ilimizdeki önemli merkezi Narven Termal Kasaba, şehir dışından gelen ülkemizin tanınmış simalarını ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonunu güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi olan Narven, ününü her geçen gün artırıyor. Gözde tatil mekanı Narven son olarak, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Altıparmak, Yargıtay Üyesi Serdar Mutta, İstanbul Ticaret Odası(İTO) Meclis Üyesi Serkan Bilir ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’i aileleriyle birlikte ağırladı.

ALTIPARMAK: “BURADA ORTAM ÇOK GÜZEL”

Tesis ile ilgili düşüncelerini ifade eden Mehmet Altıparmak; “Yıllardır adını çok duyduğumuz ama fırsat bulamayıp gelemediğimiz bir yerdi Narven. Çok kalabalık bir grup ile nihayet buraya geldik ve işin açıkçası gelmeden önce herkesin kafasında soru işaretleri vardı ama şuanda ekibimizden hiç kimse buradan gitmek istemiyor. Burada ortam, çalışanların misafirlere yaklaşımı, memnuniyet noktasında yapılan çalışmalar ve hizmetler çok güzel. Türkiye’nin hemen hemen en iyi tesislerinden birisi konumunda, kendinizi evinizde gibi hissettiğiniz çok başarılı bir tesis Narven. Başta yöneticiler olmak üzere, tüm tesis çalışanlarına vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

MUTTA: “KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORSUNUZ”

Narven Hisseli Gayrimenkul Üyesi Mutta ise tesise ilişkin düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Yaklaşık üç yıl kadar önce tesis ile eşimin ve yakın çevremizdekilerin tavsiyesiyle tanıştık ve Hisseli Gayrimenkul satın alımı gerçekleştirdik. Konumu itibariyle, mimarisi ve yamacına yaslandığı orman ile iç içe bir proje olması sebebiyle çok beğenerek tatillerimizi geçiriyoruz. Geniş bir alanda projelendirilmesi, ortak alanların ve ıslak hacimlerin oldukça büyük olması, bir haftalık konaklama şeklinde hizmet vermesi, aktivite seçeneklerinin olması en önemli artılarından birisi Narven’in ve bunun gibi birçok artısı burayı tercih etmemizde etkili oldu. Pandemi ile ilgili alınan önlemlerle de kendinizi güvende hissediyorsunuz. Şuana kadar salgın sürecine olumsuz etki edebilecek bir durum ile karşılaşmadık ve Narven’i bu etkenlerden dolayı çevremizdekilere tavsiye etmeye devam ediyoruz.”

BİLİR: “ÇEVREMİZDEKİLERE DE TAVSİYE ETTİK”

Ailesi ve arkadaşları ile tatilini Narven’de geçiren Narven Hisseli Gayrimenkul Üyesi olan Serkan Bilir, projenin geldiği nokta itibariyle eksiksiz olduğunu dile getirerek, “Tesis ile ilgili proje aşamasından beri bilgi sahibiyiz, takip ediyoruz ve 2016 yılında açılışı gerçekleştirildiğinden bu zamana kadar hem kış hem de yaz aylarında tatillerimizi Narven’de geçirmeye çalışıyoruz. Buradan Hisseli Gayrimenkul satın alımı gerçekleştirdik, çevremizdekilere de tavsiye ettik ve bu durumdan hiçbir zaman pişmanlık yaşamadık çünkü her geçen değerlenen ve bir marka haline gelen bir tesis oldu Narven. Daireleri, termal alanları, aktivite imkanları, doğası ve konumu ile birçok tesisten avantajlı bir durumda olması tercih etmemizde önemli bir etkendi. Pandemi süreci ile ilgili de tesiste alınan önlemler oldukça sıkı. Her girişte HES Kodu sorgulamaları, tesis içerisinde maskesiz dolaşımda uyarıların hemen yapılması, çalışanların tüm tedbirleri titizlikle uygulamaları ve ortak alanlarda yapılan dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile kendinizi güvende hissediyorsunuz. Tesis yöneticilerine ve çalışanlarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TEKİN: “HERKESİN BU COĞRAFYAYI GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Tesis ile ilgili düşüncülerini ifade eden Gürsel Tekin; “Bolu’nun Türkiye coğrafyasının çok önemli illerinden bir tanesi, içerisinde doğal güzellikleri, gölleri ve termal suları ile büyük bir turizm fırsatı olan bir şehir olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Tanıtımların arttırılarak devam ettirilmesini ve herkesin bu coğrafyayı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bolu’daki bir başka güzelliğinde Narven Termal Kasaba olduğunu söyleyebilirim. Kullanım alanları, termal suları ve aktivite seçenekleri ile gerçekten çok güzel bir tesis, bu sebeple projenin yatırımcılarına bu tesisi Bolu coğrafyasına ve ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.