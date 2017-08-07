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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar, tabiat parkında bulunan piknik alanlarında mangal yakarak, göl çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı tatilcilerin ise at ve faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptığı görüldü. Diğer taraftan Arap ülkelerinden gelen turistler de Abant'ın doğal klima etkisinden faydalandı. Arap turistler çam ve köknar ağaçlarının arasında bulunan Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Mudurnu'nun Tavşansuyu köyüne 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı da tatilcilerin tercih ettiği yerlerden oldu.

Hafta sonu tatilini geçirmek için Sülüklü Göl Tabiat Parkı'na gelen bazı tatilciler çadır kurup kamp yaptı. Balık tutup mangal yakan tatilciler, göl çevresinde yürüdü.