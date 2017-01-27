Haber: Kasım Şahin

Yaklaşık iki ay önce FETÖ / PDY terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan ve avukatlarının itirazı sonrası Düzce Mahkemesi tarafından serbest bırakılan Düzce eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. ile eşi Hatice A. 'nın sevinçleri kısa sürdü.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı araştırmada emniyet müdür yardımcısı Ercan A.'nın Bylock sistemi kullandığı tespit edildi ve hakkında yakalama ile gözaltı kararı çıkartıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kararın kendilerine bildirilmesi üzerine müdür yardımcısını ve eşini takibe aldı.

KOM Şubesi'nin FETÖ / PDY kapsamında deneyim sahibi olan özel ekipleri çiftin tatil yapmak amacı ile Bolu Merkez'de lüks bir otele yerleştiği ihbarını alır almaz önce ki gece geç saatlerde operasyon düzenledi. Müdür yardımcısı ve eşi göz altına alındı. Hatice A. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken müdür yardımcısı Ercan A. ise KOM Şubesi'nde ki ifadesinin ardından Bolu Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Ercan A. çıkartıldığı mahkeme tarafından F Tipi cezaevine gönderildi. Eşi Hatice A.'nın Düzce Emniyeti'nde ki ifade alınma işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken çiftin haklarında gözaltı ve yakalama kararını bilmedikleri edinilen bilgiler arasında yer aldı.