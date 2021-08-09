Tatilciler Gölcük’e akın etti

Haber: Aysun Beykoz

Gölcük Tabiat Parkı'nda mangal yasağı tatilcileri memnun etti. Bolu'da, sıcak havaların ardından yağmurla birlikte serinlemesini fırsat bilen tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler serinleyen havanın tadını Gölcük'te çıkardı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, sıcak havaların yağmurla birlikte serinlemesinin ardından tatilci akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler serin havada göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Ankara'dan gelen Yüksel Özdemir, "Çok güzel, doğa harikası bir yer. Çok memnun kaldık. Bence bulunmaz bir güzellikte. Çocuklar da memnun oldu. Ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Ormanlarımız olmazsa biz de olmayız. Özellikle mangal olmaması çok iyi olmuş. Hem koku yok hem de ateşe karşı iyi" dedi.