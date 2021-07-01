Tatilciler Narven’de aşılarını olabilecek!



Haber: C. Kutay Aykan

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Narven Termal Kasaba’da Bolu ili aşılama çalışmalarına destek vermek ve tesiste konaklayan misafirler için tatilleri esnasında aşılarını olabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaptı. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 14.00-18.00 saatleri arasında Narven Termal Kasaba’da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulacak Covid-19 Aşı Noktasında aşı olmak isteyen tatilciler için aşı uygulaması yapılacak.

Covid-19 Aşı Noktası hakkında bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız; “Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı ülkemizde ve ilimizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Narven olarak bu süreçte iş yoğunlukları sebebiyle fırsat bulup aşılarını olamayan misafirlerimizin tatilleri esnasında tesisimizde aşılarını olabilmelerine yardımcı olmak ve ilimizde aşılama çalışmalarında görev yapan mobil ekiplere yeni bir aşılama noktası oluşturabilmek amacıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Özellikle büyükşehirlerde aşı noktalarında sıra beklemek istemeyen misafirlerimizin tatilleri esnasında aşılarını olabilmeleri için Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çalışmamızı hayata geçirdik. Bolu’da turizm tesisleri arasında şu anda sadece tesisimizde hizmet verecek aşı noktası çalışmamız ile ilgili bizlerle işbirliği yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Muhammed Emin Demirkol hocamız başta olmak üzere; bu vesileyle salgının başından bu yana özveri ile ailelerinden uzak bir şekilde görevlerini sürdüren çok değerli sağlık çalışanlarına ve devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumartesi ve Pazar günleri Narven Termal Kasaba’da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulacak Covid-19 Aşı Noktasında 14.00-18.00 saatleri arasında aşı olmak isteyen tatilcilere aşı uygulaması yapılacak.