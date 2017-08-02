Haber: Semih BAYKAL

Bolu’da ulaşım çilesi devam ediyor. İlimizde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24 Temmuz tarihinden itibaren başlattığı TEM Otoyolu İstanbul istikameti Abant Kavşağı - Kaynaşlı Kavşağı arasındaki çalışma sürücüleri yolda mahsur bıraktı. Hafta sonu tatilcilerinin akınına uğrayan ilimiz, yol çalışması ile birlikte birleşince ulaşım kilitlendi. Trafik yoğunluğ, D - 100 Karayolu’nun Yumrukaya kesiminde başlayarak Kaynaşlı bölgesine kadar devam ederken, sürücüler araç yoğunluğu yüzünden zor dakikalar yaşıyor.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yaşanan yoğunluktan vatandaş şikayetçi. Yol çalışması yüzünden D – 100 Karayolu üzerinden sağlanan ulaşım sürücülere zor dakikalar yaşatıyor. Sürücüler çalışmanın bir an önce bitmesini isterken, kaza yapmaktan korktuklarını belirttiler.