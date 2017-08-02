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    • Tatilciler trafiği kilitledi

    Bolu’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24 Temmuz tarihinden itibaren başlattığı yol çalışması ve hafta sonu tatile gelen vatandaşların yarattığı yoğunluk trafiği kilitledi.

    30 Temmuz 2017 Pazar 21:14
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    Tatilciler trafiği kilitledi

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu’da ulaşım çilesi devam ediyor. İlimizde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24 Temmuz tarihinden itibaren başlattığı TEM Otoyolu İstanbul istikameti Abant Kavşağı - Kaynaşlı Kavşağı arasındaki çalışma sürücüleri yolda mahsur bıraktı. Hafta sonu tatilcilerinin akınına uğrayan ilimiz, yol çalışması ile birlikte birleşince ulaşım kilitlendi. Trafik yoğunluğ, D - 100 Karayolu’nun Yumrukaya kesiminde başlayarak Kaynaşlı bölgesine kadar devam ederken, sürücüler araç yoğunluğu yüzünden zor dakikalar yaşıyor.

    VATANDAŞ İSYAN ETTİ
    Yaşanan yoğunluktan vatandaş şikayetçi. Yol çalışması yüzünden D – 100 Karayolu üzerinden sağlanan ulaşım sürücülere zor dakikalar yaşatıyor. Sürücüler çalışmanın bir an önce bitmesini isterken, kaza yapmaktan korktuklarını belirttiler.

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