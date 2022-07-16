Tatilcilerin Dönüşü Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM’in Bolu geçişinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerde yaşanan yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor.



Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.