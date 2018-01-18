Haber: Aysun Beykoz

Orman ve göllerle kaplı tabiatın eşsiz güzelliklerinin yanı sıra kış aylarının vazgeçilmez sporunu profesyonel kayak merkezlerinde yapma ve kar altında termal suların doğal sıcaklığında şifa arama imkanı buluyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200'den fazla göl ile gölete sahip, kayak merkezi Kartalkaya ile doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük, Abant ve Yedigöller tabiat parkları yerli ve yabancı tatilcilere birçok imkanı bir arada sunuyor.

ABANT DİNLENMEK İÇİN İDEAL

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan, doğal güzelliği ve temiz havası ile tatilcilerin tercih ettiği dinlenme mekanlarının en başında gelen Abant Tabiat Parkı'nı tercih eden turistler, göl çevresinde ata ve faytona binmenin yanı sıra, piknik alanlarında dilediğince eğlenme imkanı bulurken, bir yandan bölge halkının açtığı küçük dükkanlarda yöresel ürünlerin tadına bakabiliyor.

GÖLCÜK KIŞIN BAŞKA GÜZEL

Merkeze yakın olması dolayısıyla ulaşımın kolay sağlandığı ve özellikle bahar aylarındaki renk cümbüşüyle doğaseverlere kartpostallık görüntüler sunan Gölcük Tabiat Parkı, kış aylarında da karın yağmasıyla birlikte tatilcilere eşsiz manzaralar sunuyor.

YEDİGÖLLER FOTOĞRAFÇILARIN TERCİHİ

Virajlı yolları ve merkeze uzaklığına rağmen içerisinde barındırdığı birbiriyle bağlantılı 7 doğal gölüyle turistlerin yanı sıra, bahar mevsimlerinde oluşan renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçıları da cezbeden Yedi Göller Milli Parkı da sporseverler ile kampçıların sıklıkla tercih ettiği sakin mekanlardan biri olarak biliniyor. Etrafını saran bitki örtüsünün ve içerisinde bulunduğu mevsimin renklerine bürünebilen Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl göletlerinin bulunduğu "Saklı Cennet" olarak da tabir edilen Yedigöller'e gelen tatilciler metropol kentlerin oluşturduğu gürültü kirliliğinden arınma fırsatını yakalıyor.

TERMALLER SAĞLIK AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZ

Bolu doğa turizminin yanı sıra kent merkezinde, Mudurnu, Göynük ve Seben ilçelerinde yer alan termal kaplıcalar ile yerli ve yabancı tatilcilere kışın soğuğunda sıcak bir hizmet veriyor. Yarıyıl tatilinde kent merkezinde bulunan oteller de yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor.

KARTALKAYA KAYAKÇILARIN GÖZDESİ

Geçen yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan ilimiz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezine de ev sahipliği yapıyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Aralık ayında, kar kalınlığının 50 santimetreyi geçmesiyle 2017-2018 kayak sezonunu açan Kartalkaya, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteliyle yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.