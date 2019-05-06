Tatilcilerin gözdesi oldu

HABER:Aysun Beykoz

Eski Osmanlı kasabası olan ve tarihi dokusunu koruyan Mudurnu, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Günübirlik tatil için İstanbul'dan ilçeye gelen tatilciler, ilçede bulunan tarihi mekanları ziyaret etti. Tarihi çarşıya gelen tatilciler, çarşı esnafı ile sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı, fotoğraf çektirdi. Mudurnu'ya hayran kaldıklarını belirten tatilciler, "Tarihi konaklar ve evler insanı eski dönemlere götürüyor. Özellikle tarihi Demirciler Çarşısı, çarşıda bulunan esnafın güler yüzlülüğü insanı ilçeye hayran bırakıyor. Aramızda daha önce gelenler ve ilk defa gelenler var. Herkes Mudurnu'ya hayran kaldı. İnşallah bu tarihi doku bozulmadan gelecek nesillere ulaştırılır." diye konuştular.