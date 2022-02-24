Tatilcilerin imdadına JAK timi yetişti

Kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından bulundu.

Tatilcilerin imdadına JAK timi yetişti


Haber: Erdal Tanrıverdi

Tatil için geldikleri Bolu’nun doğu tarafındaki Köroğlu Dağları’ndaki kayak merkezi Kartalkaya’da kayak yaparken pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, 112 Acil Davet Merkezini arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine Kartalkaya’da görev yapan JAK timi tarafından çalışma başlatılarak tatilcilerin yeri tespit edildi. Pistlerden yaklaşık 6 kilometre uzakta bulunan 2 kişi, takımlar tarafından donma ve yabani hayvan saldırısı tehlikesine karşı Ardalan Yaylası’na yönlendirilerek buradaki barakaya sığınmaları istendi. UTV aracıyla yola çıkan JAK timi, kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu bölgede yola devrilen ağacı motorlu testereyle keserek kaldırdı. Kaybolan Süleyman K. ile Funda H. gruplar tarafından bulundukları yerden alınarak, konakladıkları otele bırakıldı.

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