Tatilde ağır kaza bilançosu

Haber: Aysun Beykoz

Bayram tatiline gidenler, 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle yollara çıktı. Cuma günü trafiğin yoğun olduğu yollar, bayramın 3 günü boş kalırken, son gün dönüşe geçen tatilcilerle doldu. Güvenlik güçleri ile Karayolları ekiplerinin aldığı önlemler ve yaptıkları uyarılara rağmen yine kazalar meydana geldi.

TEM otoyolunun en önemli geçiş noktalarından biri olan ilimiz Bolu, başta olmak üzere birçok yerde yaşanan kazalar sonucunda yollar kan gölüne döndü.

Kurban Bayramı öncesi Cuma gününden bayramın son günü akşama kadar yaşanan toplam 82 kazada 34 kişi hayatını kaybetti, 335 kişi de yaralandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAZA TABLOSU:

9 Ağustos Cuma (saat 17.00'den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı

10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı

11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı'nın 1'inci günü): 21 kaza, 11 ölü, 64 yaralı

12 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı'nın 2'nci günü): 12 kazada, 3 ölü, 59 yaralı

13 Ağustos Salı (Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'ye kadar): 7 kazada, 6 ölü, 19 yaralı

14 Ağustos Çarşamba (Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü saat 17.00'ye kadar): 4 kazada, 3 ölü, 17 yaralı

YOLLAR KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Kurban Bayramı'nın son günü 7 ilde meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Böylece geçen Cuma günü mesai bitiminde başlayan tatil süresinin son günü saat 23.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen 82 kazada 34 kişi hayatını kaybetti, 335 kişi de yaralandı.