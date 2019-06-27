Tatilde tiyatro 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, yaz tatili boyunca çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

29 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da sahnelenecek ‘Afacan Tilki’ oyunu, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. Ziyaretçilerin ücretsiz izleyebileceği ‘Afacan Tilki’ gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Esas 14 Burda AVM’den yapılan açıklamada, minik ziyaretçiler Ağustos ayının sonuna kadar her Cumartesi günü devam edecek ücretsiz tiyatro etkinliklerine davet edildi.