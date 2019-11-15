Tatili nasıl değerlendirmeliyiz?

Haber: BMA

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil başlıyor. Bolu Doğa Koleji’den Psikolog Nilay Gedikli, ilimizde de on binlerce öğrenci için başlayan ara tatilde öğrenciler ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Çocuklar için tatilin her zaman bir dinlenme fırsatı, istediğini yapabilme özgürlüğü olduğunu söyleyen Psikolog Nilay Gedikli, “Çocuklar için tatil, uyku saatlerinin değişimi, rahat bir şekilde teknoloji kullanımı, ödevlerin ertelenmesi gibi birçok durumu beraberinde getirebiliyor. Peki biz bu bir haftalık tatili nasıl değerlendirirsek çocuklarının rutinini bozmayıp aynı zamanda onları dinlendirmiş oluruz? Uyku saatini kesinlikle esnetmemeliyiz. Alıştırmakta güçlük çekebildiğimiz erken yatma davranışı hemen bozulmaya elverişlidir. Bu nedenle çocuğunuz okul döneminde kaçta yatıyor ise o saatte yatmaya devam etmelidir. Teknoloji kullanımını (telefon, tablet, bilgisayar, televizyon) genelde ‘Okul zamanı oynamamalıyız’ şeklinde aktardığımız için çocuklar tatili fırsat bilip bu kuralı esnetmeye yönelik hamleler yapabiliyorlar. Burada ailenin tutumunu değiştirmemesi. Ödevlerini tamamladıktan sonra 20-40 dakika arası kullanıma izin verebileceklerini söylemeleri gerekmektedir” dedi.

“ÇOCUKLARINIZLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN”

“Gününün büyük bölümünü okulda geçiren çocuklar için evde zaman geçirmek, aileyle zaman geçirmek lüks haline geldi” diyen Psikolog Gedikli, “Bu tatili fırsata çevirip çocuklarınızla kaliteli zaman etkinlikleri planlayabilirsiniz. Çocuklar için tatil olan bu süre çalışan birçok anne-baba için tatil değil. Sizler çalışma temposunda devam ederken çocuğunuzun sizden istediklerini karşılamak zor olabilir. Ancak kaliteli zaman geçirmek ona bir gün ayırmak anlamına gelmemektedir” diye konuştu.

“EVDE YAPACAĞINIZ İŞLERE ONU DA DAHİL EDİN”

Çocuklarla zaman geçirme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Nilay Gedikli şunları söyledi: “Çocuğunuzla göz teması kurarak, yalnızca onunla ilgilendiğiniz 5 dakika oldukça güçlüdür. Çocuğunuzla birlikte kaliteli zaman demek, bedenen ve ruhen orada olmak demektir. Onunla olduğunuz zaman içinde sadece ona odaklanmak demektir. Kafanız işe takılmış, elinizde telefonla, sadece bedeniniz çocukla aynı ortamdayken çocukla değilsiniz. Bu durumun çocuklar da oldukça farkındalar. O yüzden çocuğunuzla geçirdiğiniz kısıtlı süre içinde TV'yi kapatın ve cep telefonunu ulaşamayacağınız bir yere kaldırın! Evde yapacağınız işlere onu da dahil edin. Yemek hazırlarken, bozulan bir eşyayı tamir ederken size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Bu çocuğunuza hem beceri kazandırır hem de anne ve babayla birlikte vakit geçirdiği anlamına gelmektedir.Beraber kitap okuyabilirsiniz. Okuduğunuz kitabı çocuğunuza anlatabilir daha sonra çocuğunuzun da okuduğu kitabı size anlatmasını isteyebilirsiniz. Çocuğunuzla mutlaka oyun oynayın. Onun sevdiği oyunları takip edin. Ailecek oyun akşamları düzenleyin. Oyunda kazanmak ve kaybet üzerine değil keyif almak üzerine bir düzen kurun. Sevgi sözcüklerini mutlaka söyleyin. ‘Canım oğlum/kızım, seni seviyorum, iyi ki varsın, seninle gurur duyuyorum’ gibi sözcükler kullanın. Ancak çocuklarınıza ‘Aşkım, sevgilim, annem, babam’ şeklinde hitap etmemeye özen gösterin. O gün istemediğiniz bir olay yaşanmış olabilir, kendinizi gergin ve yorgun hissedebilirsiniz. Bu durumlarda yalnız kalmanız daha önemlidir. Çocuğunuzla geçireceğiniz vakit siz kendinizi rahat, huzurlu ve iyi hissettiğinizde anlam kazanacaktır. Yemekleri mutlaka birlikte yiyin. Yemek esnasında sohbet edebilirsiniz. Gece yatmadan önce mutlaka çocuğunuza onu sevdiğinizi söyleyin. O günün güzel bir özetini yaparak çocuğunuzdan da geri bildirim alın.”

“ÇOCUKLARINIZI İYİ GÖZLEMLERSENİZ ÖNERİLERİ ONLARA GÖRE ŞEKİLLENDİRİRSİNİZ”

Gedikli son olarak ise, “Unutmayın ki yapılan her öneri sizin kendi aile yaşantınızda anlam kazanır. Siz çocuklarınızı daha iyi gözlemlerseniz önerileri onlara göre şekillendirirsiniz. Anne baba olmak uzun bir mesai, çalışma saatlerinin, tatil zamanlarının ötesinde. Bütün çocuklara iyi tatiller” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 15:17