Tatilinin keyfini Narven’de çıkardılar

Haber: BMA

Kış mevsiminin en güzel yaşandığı, doğal güzellikleri ve konumu ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında bulunan Bolu’da hizmet veren ve Türkiye’nin en önemli turizm tesisleri arasında bulunan Narven’de doluluk oranları yarıyıl tatili boyunca yüzde yüze ulaştı.

Yarıyıl tatili için aileleri ile birlikte Narven’i tercih eden tatilciler, bir tarafta termal suyun sıcaklığının tadını çıkartırken, diğer yandan da kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz güzellikler içerisinde hatıra fotoğrafı çektirip, kartopu oynadılar, kardan adam yaptılar, doğal parkurlarda kar yürüyüşü gerçekleştirdiler ve kayak tutkunu misafirler Kartalkaya'da kayak ve snowboard heyecanıyla keyif dolu bir tatil geçirdiler.