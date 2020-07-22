Tavuk atıklarından gübre üretilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda “Gazlaştırma ve ORC Yöntemi ile Tavuk Atıklarının Bertarafı, Elektrik Enerjisi ve Tarımsal Organik Gübre Üretilmesi” projesi toplantısı yapıldı. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Ziraat Fakültesi Dekanı ve Kamu-Üniversite-Sanayi Bolu İl Temsilcisi Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mustafa İmren, Doç. Dr. Göksel Özer ve Dr. Öğr. Üyesi Nezih Okur, Bolu İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Taş ile Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş.’den Zeki Özbakır, Halit Yıldız ve Yavuz Ekinci katıldı.

Bolulu iş insanlarının, ilin gelişimine katkı sunmak amacıyla kurdukları Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım Anonim Şirketi tarafından tavuk atıklarından üretilecek organik gübre, BAİBÜ Ziraat Fakültesi’nin de içinde olduğu bir proje kapsamında, Bolu’daki bitki verimi ve kalitesinin artırılması ve toprağın organik maddelerle zenginleştirilmesi amacıyla tarımsal faaliyetlerde kullanılacak. Proje kapsamında ayrıca, organik gübrenin, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısına etkileri incelenecek.

Toplantıda, Ziraat Fakültesi’nde çalışmaları devam eden projenin detayları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Proje çerçevesinde, Bolu’da patates, buğday, mısır ve benzeri tarım ürünleri ekimi yapılan tarlalarda, tavuk atıklarından üretilecek organik gübre kullanılacak. Ardından Ziraat Fakültesi’nde yapılacak çalışmalarda, organik gübrenin bitki verimine, kalitesine, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısına etkileri incelenecek ve bilimsel veriler değerlendirilecek; elde edilecek veriler ışığında, bölge çiftçisinin tarımsal faaliyetlerine katkı sağlanacak.